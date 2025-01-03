Ротенберг — об армейском дерби: лучшая атмосфера в истории «СКА-Арены». Лучше, чем в НХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался об атмосфере на «СКА-Арене» во время сегодняшнего матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА, который его команда выиграла со счётом 6:3.

«Фантастическая атмосфера на арене, эта энергия передалась нам. Думаю, это лучшая атмосфера в истории «СКА-Арены». Это лучше, чем в НХЛ», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, СКА прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА, которая началась ещё 28 ноября 2024 года. Для самого Ротенберга эта победа стала 150-й в КХЛ в качестве тренера.

Команда с берегов Невы набрала 52 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшей игре 5 января СКА примет дома «Витязь».