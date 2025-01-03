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Ротенберг — об армейском дерби: лучшая атмосфера в истории «СКА-Арены». Лучше, чем в НХЛ

Ротенберг — об армейском дерби: лучшая атмосфера в истории «СКА-Арены». Лучше, чем в НХЛ
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался об атмосфере на «СКА-Арене» во время сегодняшнего матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА, который его команда выиграла со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Демидов (Деанджело, Заврагин) – 03:25 (5x5)     2:0 Демидов (Никишин, Плотников) – 10:29 (5x5)     3:0 Деанджело (Хайруллин) – 32:34 (5x5)     4:0 Акользин (Никишин, Грицюк) – 35:07 (5x4)     4:1 Мамин (Карнаухов, Уильямс) – 41:34 (5x5)     4:2 Уильямс – 49:24 (4x5)     4:3 Полтапов (Соркин) – 55:48 (5x5)     5:3 Плотников (Демидов, Деанджело) – 58:07 (5x4)     6:3 Грицюк (Плотников) – 59:19 (en)    

«Фантастическая атмосфера на арене, эта энергия передалась нам. Думаю, это лучшая атмосфера в истории «СКА-Арены». Это лучше, чем в НХЛ», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, СКА прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА, которая началась ещё 28 ноября 2024 года. Для самого Ротенберга эта победа стала 150-й в КХЛ в качестве тренера.

Команда с берегов Невы набрала 52 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшей игре 5 января СКА примет дома «Витязь».

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