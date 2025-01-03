Карпухин: сегодня я увидел, насколько хорош Деанджело. Приятно играть с таким партнёром

Новичок СКА защитник Илья Карпухин, дебютировавший за команду из Санкт-Петербурга в сегодняшнем армейском дерби с ЦСКА (6:3), восхитился игрой своего американского одноклубника и коллеги по амплуа Тони Деанджело, который отметился голом и двумя ассистами.

— Как оцените взаимодействие с Деанджело?

— Английский язык я, можно сказать, совсем не знаю. Но какие-то термины хоккейные могу применить. Да и все мы играли в «крокодила», поэтому где-то мимикой и жестами могу объясниться, что-то на планшете показать (смеётся). Думаю, не будет сложностей. Можно подойти к кому-нибудь из тренерского штаба и попросить помочь с коммуникацией. Конечно, это игрок очень высокого уровня, много матчей провёл в НХЛ. Сегодня я увидел, насколько он хорош. Хорошее катание, хорошее видение площадки. Приятно играть с таким партнёром. Но у нас должна быть коммуникация. Должен быть баланс, — передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, 26-летний Карпухин перешёл в СКА 27 декабря в результате обмена из «Трактора».