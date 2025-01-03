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Карпухин: сегодня я увидел, насколько хорош Деанджело. Приятно играть с таким партнёром

Карпухин: сегодня я увидел, насколько хорош Деанджело. Приятно играть с таким партнёром
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Новичок СКА защитник Илья Карпухин, дебютировавший за команду из Санкт-Петербурга в сегодняшнем армейском дерби с ЦСКА (6:3), восхитился игрой своего американского одноклубника и коллеги по амплуа Тони Деанджело, который отметился голом и двумя ассистами.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Демидов (Деанджело, Заврагин) – 03:25 (5x5)     2:0 Демидов (Никишин, Плотников) – 10:29 (5x5)     3:0 Деанджело (Хайруллин) – 32:34 (5x5)     4:0 Акользин (Никишин, Грицюк) – 35:07 (5x4)     4:1 Мамин (Карнаухов, Уильямс) – 41:34 (5x5)     4:2 Уильямс – 49:24 (4x5)     4:3 Полтапов (Соркин) – 55:48 (5x5)     5:3 Плотников (Демидов, Деанджело) – 58:07 (5x4)     6:3 Грицюк (Плотников) – 59:19 (en)    

— Как оцените взаимодействие с Деанджело?
— Английский язык я, можно сказать, совсем не знаю. Но какие-то термины хоккейные могу применить. Да и все мы играли в «крокодила», поэтому где-то мимикой и жестами могу объясниться, что-то на планшете показать (смеётся). Думаю, не будет сложностей. Можно подойти к кому-нибудь из тренерского штаба и попросить помочь с коммуникацией. Конечно, это игрок очень высокого уровня, много матчей провёл в НХЛ. Сегодня я увидел, насколько он хорош. Хорошее катание, хорошее видение площадки. Приятно играть с таким партнёром. Но у нас должна быть коммуникация. Должен быть баланс, — передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, 26-летний Карпухин перешёл в СКА 27 декабря в результате обмена из «Трактора».

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