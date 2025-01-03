Р. Ротенберг: Деанджело просто выражается эмоционально. А судьи воспринимают как хамство

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы его команды в сегодняшнем матче с ЦСКА (6:3) призвал арбитров с пониманием относиться к эмоциям, которые зачастую проявляет защитник его команды Тони Деанджело.

— У СКА проблемы с первыми периодами в последнее время, а сегодня провели его очень ярко. Были ли изменения в установке?

— Были изменения в составе. Мы всегда стремимся как можно больше забить. Создали очень много моментов, которые не реализовали. А реализация – это уважение к сопернику. Нельзя заигрываться с судьбой.

Нужно улучшить дисциплину. Я судьям объяснил, что Деанджело – итальянец, он эмоционально выражается. Он же ничего плохого судьям не говорит, просто так выражается эмоционально. Судьи воспринимают это как хамство, но это просто другая культура. Человек горячей крови, это тоже хорошо. Нам нужны эмоции, если у всех будут каменные или кислые лица, мы точно не будем привлекать болельщиков и спонсоров. Хочу обратиться к судьям. Они профессионально отработали, но всё-таки лучше, чтобы Тони играл. Он был на грани как-то, его хотели посадить на трибуну, но он этого не заслужил. Он просто эмоциональный человек, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, СКА прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА, которая началась ещё 28 ноября 2024 года. Для самого Ротенберга эта победа стала 150-й в КХЛ в качестве тренера.

Команда с берегов Невы набрала 52 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшей игре 5 января СКА примет дома «Витязь».