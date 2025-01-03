Р. Ротенберг рассказал, что помогло Демидову оформить дубль в дерби с ЦСКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы своей команды в армейском дерби с ЦСКА (6:3) высказался о том, что его команда прервала 11-матчевую победную серию москвичей, а также прокомментировал дубль нападающего Ивана Демидова.

— Насколько приятно прервать победную серию ЦСКА?

— Мы больше думаем о том, как улучшить свою игру. Каждая игра – отдельная жизнь, нельзя думать о сериях, только об отдельной игре. Если чуть расслабился, соперник тебя может победить, сделать иппон, как в дзюдо. Надо думать только о следующей игре.

— Как Демидов отпраздновал Новый год, что он такие красивые голы забил?

— Иван – очень трудолюбивый парень. Где-то надо даже его ограничивать. Был у нас игрок, он жил в тренажёрном зале. Однажды говорю ему – давай ты сегодня туда не пойдёшь, в следующем матче сможешь лучше сыграть. Прихожу в зал в 12 ночи, а там штанга звенит. Думаю, Иван просто не пошёл в зал. Нужен баланс. Не надо перебарщивать с тренировочным процессом. Главное, что Иван правильно подготовился, а секретов мы раскрывать не будем, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Команда с берегов Невы набрала 52 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшей игре 5 января СКА примет дома «Витязь».