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Р. Ротенберг рассказал, что помогло Демидову оформить дубль в дерби с ЦСКА

Р. Ротенберг рассказал, что помогло Демидову оформить дубль в дерби с ЦСКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы своей команды в армейском дерби с ЦСКА (6:3) высказался о том, что его команда прервала 11-матчевую победную серию москвичей, а также прокомментировал дубль нападающего Ивана Демидова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Демидов (Деанджело, Заврагин) – 03:25 (5x5)     2:0 Демидов (Никишин, Плотников) – 10:29 (5x5)     3:0 Деанджело (Хайруллин) – 32:34 (5x5)     4:0 Акользин (Никишин, Грицюк) – 35:07 (5x4)     4:1 Мамин (Карнаухов, Уильямс) – 41:34 (5x5)     4:2 Уильямс – 49:24 (4x5)     4:3 Полтапов (Соркин) – 55:48 (5x5)     5:3 Плотников (Демидов, Деанджело) – 58:07 (5x4)     6:3 Грицюк (Плотников) – 59:19 (en)    

— Насколько приятно прервать победную серию ЦСКА?
— Мы больше думаем о том, как улучшить свою игру. Каждая игра – отдельная жизнь, нельзя думать о сериях, только об отдельной игре. Если чуть расслабился, соперник тебя может победить, сделать иппон, как в дзюдо. Надо думать только о следующей игре.

— Как Демидов отпраздновал Новый год, что он такие красивые голы забил?
— Иван – очень трудолюбивый парень. Где-то надо даже его ограничивать. Был у нас игрок, он жил в тренажёрном зале. Однажды говорю ему – давай ты сегодня туда не пойдёшь, в следующем матче сможешь лучше сыграть. Прихожу в зал в 12 ночи, а там штанга звенит. Думаю, Иван просто не пошёл в зал. Нужен баланс. Не надо перебарщивать с тренировочным процессом. Главное, что Иван правильно подготовился, а секретов мы раскрывать не будем, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Команда с берегов Невы набрала 52 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшей игре 5 января СКА примет дома «Витязь».

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