Бенуа Гру: «Трактор» не создал достаточного количества моментов, а в КХЛ такое не прощают

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:3 ОТ).

«В прошедшем месяце мы показывали не самый лучший свой хоккей, но смогли показать свой лучший результат в последней встрече прошлого года. В сегодняшней игре, несмотря на то что мы находились в зоне нападения, мы не создавали значительного количества моментов. В КХЛ такое не допускается. Если вы не создаёте моменты, то ничего хорошего из этого не получится.

Как оценю первые матчи новичков? Перед тем как дать какую-либо оценку нашим новичкам, которых семь, нужно более детально пересмотреть их матчи.

На какой срок выбыли Коростелёв и Сафин? Окончательно пока не знаю.

Когда ждать Логана Дэя? Не на этой неделе», — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».

Челябинцы занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 55 очками. В ближайшей игре подопечные Гру 5 января примут дома «Автомобилист».