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Бенуа Гру: «Трактор» не создал достаточного количества моментов, а в КХЛ такое не прощают

Бенуа Гру: «Трактор» не создал достаточного количества моментов, а в КХЛ такое не прощают
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Почивалов (Жарков, Рыков) – 06:06 (5x5)     1:1 Гальченюк (Барулин, Гуркин) – 29:06 (5x5)     2:1 Кравцов (Гуськов, Телегин) – 35:34 (5x5)     2:2 Щемеров (Гиздатуллин, Слепец) – 45:31 (5x5)     2:3 Грачёв (Ли) – 62:27 (3x3)    

«В прошедшем месяце мы показывали не самый лучший свой хоккей, но смогли показать свой лучший результат в последней встрече прошлого года. В сегодняшней игре, несмотря на то что мы находились в зоне нападения, мы не создавали значительного количества моментов. В КХЛ такое не допускается. Если вы не создаёте моменты, то ничего хорошего из этого не получится.

Как оценю первые матчи новичков? Перед тем как дать какую-либо оценку нашим новичкам, которых семь, нужно более детально пересмотреть их матчи.

На какой срок выбыли Коростелёв и Сафин? Окончательно пока не знаю.

Когда ждать Логана Дэя? Не на этой неделе», — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».

Челябинцы занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 55 очками. В ближайшей игре подопечные Гру 5 января примут дома «Автомобилист».

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