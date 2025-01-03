«Расстаться, чтобы победить». Р. Ротенберг — о причинах обмена Глотова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы своей команды в армейском дерби с ЦСКА (6:3) высказался об игре новичков клуба, а также объяснил, почему было принято решение расстаться с нападающим Василием Глотовым.

— Как оцените Юдина и Карпухина?

— Карпухину было проще войти, он играл за сборную России, он знал требования. Он молодец, помогает. Дима Юдин — тоже, вернулся, как будто не уходил. Получилось только через 10 лет его вернуть, я этому очень рад. Он всегда играет душой, самоотверженно, любит СКА, это видно по его игре. Первый матч непростой, поздравил их с почином. Думаю, будет только лучше с каждой встречей. Юдин давно не играл вообще, но он не ищет оправданий. Молодец, внёс вклад в победу, как и каждый игрок. Короткий тоже добавляет, он заслуженно в составе.

— Многих шокировал уход Глотова. Почему пришлось с ним расстаться?

— Расстаться, чтобы победить. Эмоционально тяжело, когда игроки уходят. Каждый игрок – он свой. Но у СКА только одна задача – победа. Будем делать всё возможное, чтобы этого добиться. Все решения мы принимаем ради команды, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в конце декабря СКА обменял 27-летнего Глотова в «Трактор» именно на Карпухина. Глотов в 30 встречах нынешней регулярки в составе СКА записал на свой счёт 21 (12+9) очко.