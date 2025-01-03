Р. Ротенберг: инициатива — как девушка. СКА просто забрал её обратно у ЦСКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы своей команды в армейском дерби с ЦСКА (6:3) высказался о тяжёлом отрезке матча, когда команда с берегов Невы вела 4:0 и пропустила три подряд шайбы, что вынудило её тренерский штаб взять тайм-аут.
— Что почувствовали в третьем периоде, из-за чего решили взять тайм-аут? И как вдохновили игроков настолько, что СКА перехватил инициативу?
— Инициатива – как девушка. Не надо было девушку отдавать, мы просто забрали её обратно. Приняли холодный душ, успокоились и забрали девушку, то есть инициативу, обратно.
— Была ли установка забить шесть голов, ведь после этого у СКА стало 150 заброшенных шайб в сезоне?
— Жизнь подсказывает нам, что мы идём в правильном направлении. Главное, что мы придерживаемся своего плана и видим, что игроки могут забить ещё 150 голов. Мы можем забить сколько угодно, главное – не пропускать. Стабильность – признак мастерства, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
СКА набрал 52 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшей игре 5 января СКА примет дома «Витязь».
- 3 января 2025
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