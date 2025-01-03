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Р. Ротенберг: инициатива — как девушка. СКА просто забрал её обратно у ЦСКА

Р. Ротенберг: инициатива — как девушка. СКА просто забрал её обратно у ЦСКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы своей команды в армейском дерби с ЦСКА (6:3) высказался о тяжёлом отрезке матча, когда команда с берегов Невы вела 4:0 и пропустила три подряд шайбы, что вынудило её тренерский штаб взять тайм-аут.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Демидов (Деанджело, Заврагин) – 03:25 (5x5)     2:0 Демидов (Никишин, Плотников) – 10:29 (5x5)     3:0 Деанджело (Хайруллин) – 32:34 (5x5)     4:0 Акользин (Никишин, Грицюк) – 35:07 (5x4)     4:1 Мамин (Карнаухов, Уильямс) – 41:34 (5x5)     4:2 Уильямс – 49:24 (4x5)     4:3 Полтапов (Соркин) – 55:48 (5x5)     5:3 Плотников (Демидов, Деанджело) – 58:07 (5x4)     6:3 Грицюк (Плотников) – 59:19 (en)    

— Что почувствовали в третьем периоде, из-за чего решили взять тайм-аут? И как вдохновили игроков настолько, что СКА перехватил инициативу?
— Инициатива – как девушка. Не надо было девушку отдавать, мы просто забрали её обратно. Приняли холодный душ, успокоились и забрали девушку, то есть инициативу, обратно.

— Была ли установка забить шесть голов, ведь после этого у СКА стало 150 заброшенных шайб в сезоне?
— Жизнь подсказывает нам, что мы идём в правильном направлении. Главное, что мы придерживаемся своего плана и видим, что игроки могут забить ещё 150 голов. Мы можем забить сколько угодно, главное – не пропускать. Стабильность – признак мастерства, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА набрал 52 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшей игре 5 января СКА примет дома «Витязь».

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