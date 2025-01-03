Кудашов: «Северсталь» заслужила большего. Мы где надо оборонялись, где надо — атаковали

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал уверенную победу своей команды в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (7:2).
«Счёт не отражает то, что было на льду. «Северсталь» создавала моменты. Они заслужили большего. Мы, в свою очередь, где надо оборонялись, где надо — атаковали. Собранная игра получилась.
Можно ли сказать, что после двух сухих игр команду прорвало? Сейчас так скажешь, и опять засушим сами себя. Мы и в прошлые игры хотели забить столько же.
Что с Подъяпольским и Ожигановым? Дали отдохнуть немного.
Каковы шансы увидеть в ближайших играх Бурмистрова? Он в расположении команды, но пока только тренируется. В Сочи он не сыграет», — приводит слова Кудашова пресс-служба столичной команды.
Бело-голубые прервали серию из трёх неудач, набрали 51 очко и занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции.
- 3 января 2025
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