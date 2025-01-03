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Кудашов: «Северсталь» заслужила большего. Мы где надо оборонялись, где надо — атаковали

Кудашов: «Северсталь» заслужила большего. Мы где надо оборонялись, где надо — атаковали
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал уверенную победу своей команды в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (7:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 7
Динамо М
Москва
0:1 Кудрявцев – 02:25 (5x5)     0:2 Пакетт (Уил, Гусев) – 05:47 (5x4)     0:3 Пыленков (Моторыгин) – 31:03 (5x5)     0:4 Пыленков (Гусев) – 36:42 (5x5)     0:5 Буруянов (Менелл, Кудашов) – 42:56 (5x5)     1:5 Аймурзин (Ильин) – 51:55 (5x5)     2:5 Скоренов (Alexei Kruchinin) – 52:21 (5x5)     2:6 Комтуа (Пакетт) – 55:34 (5x5)     2:7 Джиошвили (Пыленков) – 59:46 (en)    

«Счёт не отражает то, что было на льду. «Северсталь» создавала моменты. Они заслужили большего. Мы, в свою очередь, где надо оборонялись, где надо — атаковали. Собранная игра получилась.

Можно ли сказать, что после двух сухих игр команду прорвало? Сейчас так скажешь, и опять засушим сами себя. Мы и в прошлые игры хотели забить столько же.

Что с Подъяпольским и Ожигановым? Дали отдохнуть немного.

Каковы шансы увидеть в ближайших играх Бурмистрова? Он в расположении команды, но пока только тренируется. В Сочи он не сыграет», — приводит слова Кудашова пресс-служба столичной команды.

Бело-голубые прервали серию из трёх неудач, набрали 51 очко и занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

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