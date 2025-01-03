Мичков высказался о своих конкурентах в борьбе за «Колдер Трофи» в его дебютном сезоне НХЛ

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков, проводящий свой дебютный сезон в НХЛ, высказался о своих конкурентах в борьбе за «Колдер Трофи» — награду, ежегодно вручаемую игроку, наиболее ярко проявившему себя среди тех, кто проводит первый полный сезон в составе клуба лиги. На данный момент россиянин лидирует в гонке бомбардиров нынешнего сезона среди новичков, набрав 29 (12+17) очков в 37 матчах.

«Я бы не сказал, что слежу за ними, но знаю, что ребята играют хорошо. Конкуренция действительно серьёзная, однако я стараюсь об этом не думать. Когда начинаешь об этом думать, всё идёт не так, как хотелось бы. Моя цель — выходить на лёд и помогать своей команде», — приводит слова Мичкова RG.

На данный момент основными конкурентами Мичкова в борьбе за данную индивидуальную награду являются первый номер драфта НХЛ 2024 года нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини (27 очков) и защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон (26).