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Главный тренер «Северстали» прокомментировал разгромное поражение от московского «Динамо»

Главный тренер «Северстали» прокомментировал разгромное поражение от московского «Динамо»
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда крупно уступила на своём льду московскому «Динамо» со счётом 2:7.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 7
Динамо М
Москва
0:1 Кудрявцев – 02:25 (5x5)     0:2 Пакетт (Уил, Гусев) – 05:47 (5x4)     0:3 Пыленков (Моторыгин) – 31:03 (5x5)     0:4 Пыленков (Гусев) – 36:42 (5x5)     0:5 Буруянов (Менелл, Кудашов) – 42:56 (5x5)     1:5 Аймурзин (Ильин) – 51:55 (5x5)     2:5 Скоренов (Alexei Kruchinin) – 52:21 (5x5)     2:6 Комтуа (Пакетт) – 55:34 (5x5)     2:7 Джиошвили (Пыленков) – 59:46 (en)    

«Нам не удалось начало первого периода, и, несмотря на это, у нас была возможность изменить ход матча в первые 10 минут второго периода — было несколько прекрасных моментов для того, чтобы забить, но мы это преимущество не смогли реализовать, что в дальнейшем привело к отрицательному результату», — приводит слова 51-летнего Козырева пресс-служба бело-голубых.

Череповчане остались с 50 очками и идут на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшей игре «сталевары» 6 января примут дома московский «Спартак».

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