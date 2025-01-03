Главный тренер «Северстали» прокомментировал разгромное поражение от московского «Динамо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда крупно уступила на своём льду московскому «Динамо» со счётом 2:7.

«Нам не удалось начало первого периода, и, несмотря на это, у нас была возможность изменить ход матча в первые 10 минут второго периода — было несколько прекрасных моментов для того, чтобы забить, но мы это преимущество не смогли реализовать, что в дальнейшем привело к отрицательному результату», — приводит слова 51-летнего Козырева пресс-служба бело-голубых.

Череповчане остались с 50 очками и идут на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшей игре «сталевары» 6 января примут дома московский «Спартак».