Матвей Мичков раскрыл, что сказал Коннору Бедарду во время их первой встречи на льду в НХЛ

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков, проводящий свой дебютный сезон в НХЛ, высказался о звёздном 19-летнем нападающем «Чикаго Блэкхоукс» Конноре Бедарде, с которым его часто сравнивали на юношеском уровне.

«Я знаю, что Коннор прошёл через ряд игр без заброшенных шайб. У нас была игра с «Чикаго», и в ней он тоже не забил. Я сказал ему: «Ты забьёшь в следующей игре». И он забил. У нас хорошие отношения, и играть против него приятно. Мы давно не встречались, а недавно у нас была первая игра в НХЛ друг против друга. Это было здорово. Он хороший игрок и хороший парень. Интересно смотреть на таких игроков, как он», — приводит слова Мичкова RG.

На данный момент 20-летний россиянин лидирует в гонке бомбардиров нынешнего сезона среди новичков, набрав 29 (12+17) очков в 37 матчах, и является одним из основных претендентов на «Колдер Трофи».