«Это всегда вызов». Овечкин — о противостояниях с Флёри

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о многолетнем противостоянии с голкипером-ветераном «Миннесоты Уайлд» Марком-Андре Флёри, для которого нынешний сезон должен стать последним в профессиональной карьере.

«Мы играем друг против друга 20 лет. И это всегда увлекательно. Это всегда вызов», — сказал Овечкин в интервью Monumental Sports Network.

Напомним, минувшей ночью «Вашингтон» уступил «Миннесоте» (3:4 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. В этой игре 39-летний Овечкин отметился голом. Этот гол стал 41-м для него за карьеру в НХЛ суммарно в регулярках и плей-офф, забитым в ворота 40-летнего Флёри. Это лучший результат в истории НХЛ с момента её расширения в сезоне-1967/1968 по показателю голов одного игрока в ворота одного и того же голкипера.