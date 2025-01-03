Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это всегда вызов». Овечкин — о противостояниях с Флёри

«Это всегда вызов». Овечкин — о противостояниях с Флёри
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о многолетнем противостоянии с голкипером-ветераном «Миннесоты Уайлд» Марком-Андре Флёри, для которого нынешний сезон должен стать последним в профессиональной карьере.

«Мы играем друг против друга 20 лет. И это всегда увлекательно. Это всегда вызов», — сказал Овечкин в интервью Monumental Sports Network.

Напомним, минувшей ночью «Вашингтон» уступил «Миннесоте» (3:4 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. В этой игре 39-летний Овечкин отметился голом. Этот гол стал 41-м для него за карьеру в НХЛ суммарно в регулярках и плей-офф, забитым в ворота 40-летнего Флёри. Это лучший результат в истории НХЛ с момента её расширения в сезоне-1967/1968 по показателю голов одного игрока в ворота одного и того же голкипера.

Материалы по теме
Овечкин раскрыл детали своего диалога с Флёри во время матча с «Миннесотой»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android