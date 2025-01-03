Эксперт НХЛ: недовольство Карбери после игры с «Миннесотой» могло касаться звена Овечкина

Ведущий эксперт официального сайта НХЛ Том Гулитти предположил, кого мог иметь в виду главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери, когда после проигранного матча с «Миннесотой» (3:4 Б) заявил, что «некоторые игроки испытывают трудности».

«Тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери вчера вечером после игры говорил, что нужно расшевелить некоторых ребят, которые испытывают трудности с результативностью. И, несмотря на то что Овечкин забил три гола в четырёх играх после возвращения и у него не было большого количества шансов в последних двух играх, это могло касаться его тройки.

Хотя Карбери и нравится линия Протас — Дюбуа — Уилсон, возможны некоторые изменения в сочетаниях на сегодняшней тренировке или в завтрашней игре с «Рейнджерс».

Карбери не назвал имена игроков, но, если посмотреть на топ-6, у Макмайкла 11 (4+7) очков в последних 22 играх, 5 (2+3) – в равных составах. Набрал 19 (12+7) очков в первых 16 играх, 17 (11+6) – в равных составах.

У Строума 7 (3+4) очков в последних 15 играх. В первых 23 играх он набрал 34 (8+26) очка.

Процент реализации Макмайкла составляет 26,1% (12 голов после 46 бросков) в первых 16 играх и 7,7% (четыре гола после 52 бросков) в последних 22 играх.

Конечно, было бы нереально рассчитывать, что он сохранит показатель 26,1%, но в дополнение к 7,7% реализации его показатель снизился с 2,88 броска за игру до 2,36 за матч», — написал Гулитти в социальных сетях.

После 38 сыгранных встреч «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ с 53 очками.