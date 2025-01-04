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Гол Кросби и ассист Малкина не помогли «Питтсбургу» уйти от поражения в матче с «Флоридой»

Гол Кросби и ассист Малкина не помогли «Питтсбургу» уйти от поражения в матче с «Флоридой»
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Сегодня, в ночь с 3 на 4 января мск, на льду «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Питтсбург Пингвинз», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:2 после серии буллитов.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Форслинг (Барков, Райнхарт) – 20:36     1:1 Кросби (Раст, Грызлик) – 31:09 (pp)     2:1 Ткачук (Вераге, Боквист) – 48:48 (pp)     2:2 Ракелль (Бантинг, Малкин) – 59:20 (pp)     3:2 Райнхарт – 65:00    

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Густав Форслинг и Мэттью Ткачук, Александр Барков отличился результативной передачей.

У гостей в сегодняшнем матче забивали Сидни Кросби и Рикард Ракелль. Российский форвард Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Таким образом, основное время и овертайм завершились с ничейным счётом 2:2. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались хозяева, победный бросок на счету Сэма Райнхарта.

«Флорида» идёт четвёртой на Востоке с 50 очками. «Питтсбург» с 40 очками расположился на девятой строчке.

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