Гол Кросби и ассист Малкина не помогли «Питтсбургу» уйти от поражения в матче с «Флоридой»

Сегодня, в ночь с 3 на 4 января мск, на льду «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Питтсбург Пингвинз», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:2 после серии буллитов.
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Густав Форслинг и Мэттью Ткачук, Александр Барков отличился результативной передачей.
У гостей в сегодняшнем матче забивали Сидни Кросби и Рикард Ракелль. Российский форвард Евгений Малкин отметился результативной передачей.
Таким образом, основное время и овертайм завершились с ничейным счётом 2:2. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались хозяева, победный бросок на счету Сэма Райнхарта.
«Флорида» идёт четвёртой на Востоке с 50 очками. «Питтсбург» с 40 очками расположился на девятой строчке.
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