Кросби отметился редчайшим достижением. Среди действующих игроков такое делал лишь Овечкин

Сегодня, в ночь с 3 на 4 января мск, на льду «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Питтсбург Пингвинз», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:2 после серии буллитов. В составе гостей гол забил звёздный форвард Сидни Кросби, отметившись редчайшим достижением.
Заброшенная шайба в сегодняшней встрече стала для Кросби 30-й в ворота «Флориды» во всех матчах, проведённых в течение его карьеры. Он стал лишь вторым действующим игроком, которому покорилась отметка в 30 голов, забитых в ворота шести и более клубов НХЛ.
Единственный действующий игрок, кому подобное достижение покорялось ранее — нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — в его послужном списке 13 таких клубов.
Кросби хитом отправил на лёд Малкина на двусторонке «Питтсбурга»
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