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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 4 января

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 4 января
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Сегодня, 4 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Форслинг (Барков, Райнхарт) – 20:36     1:1 Кросби (Раст, Грызлик) – 31:09 (pp)     2:1 Ткачук (Вераге, Боквист) – 48:48 (pp)     2:2 Ракелль (Бантинг, Малкин) – 59:20 (pp)     3:2 Райнхарт – 65:00    
НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Бертуцци (Терявяйнен, Бедард) – 03:21 (pp)     1:1 Кофилд (Мэтисон, Судзуки) – 18:24     2:1 Фолиньо (Кайзер, Дикинсон) – 27:05     3:1 Марун (Донато, Смит) – 43:01     3:2 Хейнеман (Мэтисон, Дак) – 49:45 (pp)     4:2 Фолиньо (Холл, Власик) – 55:51    
НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Шенн (Холлоуэй) – 07:26     2:0 Саад – 15:50     3:0 Саад (Бучневич, Томас) – 34:15     4:0 Саад (Парэйко) – 58:07    
НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Бушар) – 16:54 (pp)     2:0 Нурс (Скиннер, Перри) – 27:57     2:1 Лисон – 38:32     2:2 ЛаКомбе (Строум, Карлссон) – 46:53 (pp)     3:2 Драйзайтль (Хайман, Нурс) – 58:25    
НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
0 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Стэмкос (Маршессо, Форсберг) – 36:53     0:2 Нюквист (Бланкенбург, Сиссонс) – 58:17     0:3 Сиссонс (Йози, Нюквист) – 59:29    

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 53 очка после 38 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 56 очками после 40 матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.

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