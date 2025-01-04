НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 4 января
Поделиться
Сегодня, 4 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Форслинг (Барков, Райнхарт) – 20:36 1:1 Кросби (Раст, Грызлик) – 31:09 (pp) 2:1 Ткачук (Вераге, Боквист) – 48:48 (pp) 2:2 Ракелль (Бантинг, Малкин) – 59:20 (pp) 3:2 Райнхарт – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Бертуцци (Терявяйнен, Бедард) – 03:21 (pp) 1:1 Кофилд (Мэтисон, Судзуки) – 18:24 2:1 Фолиньо (Кайзер, Дикинсон) – 27:05 3:1 Марун (Донато, Смит) – 43:01 3:2 Хейнеман (Мэтисон, Дак) – 49:45 (pp) 4:2 Фолиньо (Холл, Власик) – 55:51
НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Шенн (Холлоуэй) – 07:26 2:0 Саад – 15:50 3:0 Саад (Бучневич, Томас) – 34:15 4:0 Саад (Парэйко) – 58:07
НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Бушар) – 16:54 (pp) 2:0 Нурс (Скиннер, Перри) – 27:57 2:1 Лисон – 38:32 2:2 ЛаКомбе (Строум, Карлссон) – 46:53 (pp) 3:2 Драйзайтль (Хайман, Нурс) – 58:25
НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
0 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Стэмкос (Маршессо, Форсберг) – 36:53 0:2 Нюквист (Бланкенбург, Сиссонс) – 58:17 0:3 Сиссонс (Йози, Нюквист) – 59:29
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 53 очка после 38 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 56 очками после 40 матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.
Комментарии
- 4 января 2025
-
09:16
-
09:00
-
08:46
-
08:30
-
08:14
-
08:02
-
07:05
-
05:58
- 3 января 2025
-
23:59
-
23:50
-
23:31
-
23:03
-
22:53
-
22:37
-
22:26
-
22:16
-
22:02
-
21:52
-
21:44
-
21:33
-
21:24
-
21:17
-
21:00
-
20:53
-
20:43
-
20:32
-
20:20
-
20:11
-
20:04
-
19:57
-
19:48
-
19:34
-
19:23
-
19:20
-
19:17