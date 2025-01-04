Буре и Бобровский попали в символическую сборную «Флориды» XXI века

Бывший нападающий Павел Буре и голкипер Сергей Бобровский попали во вторую символическую сборную «Флориды Пантерз» XXI века.

Вместе с ними во вторую символическую команду попали нападающие Олли Йокинен, Сэм Райнхарт, защитники Джей Боумистер и Роберт Свелла.

В первую символическую сборную «Флориды Пантерз» XXI века попали вратарь Роберто Луонго, защитники Аарон Экблад, Густав Форслинг, нападающие Александр Барков, Мэттью Ткачук и Джонатан Юбердо.

Первый и второй составы каждой команды выбирались представителями СМИ, бывшими игроками и руководителями, которые были связаны с конкретной командой. Кандидатами на отбор стали игроки, которые выступали за соответствующие клубы с 1 января 2000 года.