Хара и Лундквист попали в число номинантов на включение в Зал славы ИИХФ

Хенрик Лундквист, Здено Хара, Франс Нильсен и Дэвид Выборны вошли в число семи номинантов на включение в Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ) 2025 года. Об этом сообщает сайт НХЛ.

К этой четвёрке присоединится Кай Хиетаринта из Финляндии в категории «Основатели», а также хоккеистки Ким Мартин-Хассон из Швеции и Вики Сунохара из Канады.

Церемония включения в Зал славы ИИХФ состоится 25 мая на чемпионате мира среди мужчин 2025 года в Стокгольме (Швеция).

Напомним, 12 ноября 2024 года 46-летний экс-нападающий «Детройт Ред Уингз», СКА, «Автомобилиста» и сборной России Павел Дацюк был официально введён в Зал хоккейной славы НХЛ в Торонто.