Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Вашингтона» высказался о возвращении Александра Овечкина после травмы

Генменеджер «Вашингтона» высказался о возвращении Александра Овечкина после травмы
Комментарии

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик высказался о возвращении капитана столичного клуба Александра Овечкина после перелома ноги.

«Парень в его возрасте просто не может забивать с такой скоростью, с какой забивает он. Да, он больше не 25-летний Алекс Овечкин, но такого снайпера трудно заменить. Даже просто по энергии, которую он привносит в раздевалку и команду. Когда он отсутствовал из-за травмы, можно было почувствовать, что его здесь немного не хватает.

Здорово, что он вернулся. За этим интересно наблюдать. Надеюсь, он сможет сохранить свой темп», — приводит слова Патрика сайт НХЛ.

Материалы по теме
«Ови бросает вызов логике и науке». Реакция Америки на 871-й гол Овечкина
«Ови бросает вызов логике и науке». Реакция Америки на 871-й гол Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android