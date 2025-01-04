Генменеджер «Вашингтона» высказался о возвращении Александра Овечкина после травмы

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик высказался о возвращении капитана столичного клуба Александра Овечкина после перелома ноги.

«Парень в его возрасте просто не может забивать с такой скоростью, с какой забивает он. Да, он больше не 25-летний Алекс Овечкин, но такого снайпера трудно заменить. Даже просто по энергии, которую он привносит в раздевалку и команду. Когда он отсутствовал из-за травмы, можно было почувствовать, что его здесь немного не хватает.

Здорово, что он вернулся. За этим интересно наблюдать. Надеюсь, он сможет сохранить свой темп», — приводит слова Патрика сайт НХЛ.