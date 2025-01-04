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Расписание матчей 1/2 финала МЧМ по хоккею 2025 на 4 января 2025 года

Расписание матчей 1/2 финала МЧМ по хоккею — 2025 на 4 января 2025 года
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4 января и в ночь на 5 января в столице Канады Оттаве пройдут матчи 1/2 финала 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. Всего состоятся два полуфинальных матча.

В первой игре дня встретятся молодёжные сборные Швеции и Финляндии. Матч состоится на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 23:30 мск.

U20 ЧМ-2025 . 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 23:30 МСК
Швеция U20
Не начался
Финляндия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во втором полуфинале сыграют команды США и Чехии. Встреча на стадионе «Канадиен Тайр-центр» начнётся в 3:30 мск.

U20 ЧМ-2025 . 1/2 финала
05 января 2025, воскресенье. 03:30 МСК
США U20
Не начался
Чехия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Финальный матч турнира пройдёт в ночь на 6 января на «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 3:30 мск.

Отметим, что молодёжная сборная России пропускает мировое первенство из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).

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