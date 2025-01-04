Расписание матчей 1/2 финала МЧМ по хоккею — 2025 на 4 января 2025 года

4 января и в ночь на 5 января в столице Канады Оттаве пройдут матчи 1/2 финала 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. Всего состоятся два полуфинальных матча.

В первой игре дня встретятся молодёжные сборные Швеции и Финляндии. Матч состоится на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 23:30 мск.

Во втором полуфинале сыграют команды США и Чехии. Встреча на стадионе «Канадиен Тайр-центр» начнётся в 3:30 мск.

Финальный матч турнира пройдёт в ночь на 6 января на «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 3:30 мск.

Отметим, что молодёжная сборная России пропускает мировое первенство из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).