Кадейкин ответил, поменялась ли атмосфера в «Тракторе» с приходом новых хоккеистов

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин прокомментировал домашнее поражение от «Амура» (2:3 ОТ) и ответил на вопрос, поменялась ли атмосфера в челябинском клубе с приходом новых хоккеистов.

«Тяжело сказать, что не получилось. Были медленными. Возили шайбу, делали что нам соперник позволял. Моменты, которые у нас возникали, не доводили до завершения. Показалось, что не очень уверенно играли. Каково выходить 3 января на матч? Мы привыкли, игра пару дней назад была, и тренировки были. Я бы внимания не обращал, это просто наш график — дата в календаре.

Не могу сказать, что атмосфера в раздевалке с приходом новых ребят поменялась. Да, есть ощущение того, что новые ребята в раздевалке. Подъехали ребята и из ВХЛ, и из МХЛ, потребуется время на организационные вопросы. В целом всё нормально, рабочий процесс. Мы будем ускорять адаптацию новых ребят. Где-то помогаем, где-то подсказываем, как устроено всё внутри. Стараемся побыстрее стать для ребят своими», — приводит слова Кадейкина Metaratings.

«Амур» прервал трёхматчевую серию поражений, набрал 23 очка, но продолжает замыкать турнирную таблицу Восточной конференции. «Трактор» там же идёт вторым с 55 очками.