Швеция — Финляндия: во сколько начало матча 1/2 финала МЧМ — 2025, где смотреть трансляцию

4 января 2025 года в столице Канады Оттаве пройдут полуфинальные встречи 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею. В первом матче игрового дня встретятся молодёжные сборные Швеции и Финляндии. Игра пройдёт на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 23:30 мск.

Трансляции матчей турнира на российском телевидении не запланированы. Игры мирового первенства покажут канадские каналы TSN, CTV, а также американский канал NHL Network.

Сборная Швеции является единственной командой турнира, которая выиграла все встречи МЧМ. Команда Финляндии имеет одно поражение в стартовой игре на групповом этапе — от сборной Канады (0:4).