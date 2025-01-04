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Швеция — Финляндия: во сколько начало матча 1/2 финала МЧМ — 2025, где смотреть прямую трансляцию

Швеция — Финляндия: во сколько начало матча 1/2 финала МЧМ — 2025, где смотреть трансляцию
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4 января 2025 года в столице Канады Оттаве пройдут полуфинальные встречи 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею. В первом матче игрового дня встретятся молодёжные сборные Швеции и Финляндии. Игра пройдёт на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 23:30 мск.

U20 ЧМ-2025 . 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 23:30 МСК
Швеция U20
Не начался
Финляндия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляции матчей турнира на российском телевидении не запланированы. Игры мирового первенства покажут канадские каналы TSN, CTV, а также американский канал NHL Network.

Сборная Швеции является единственной командой турнира, которая выиграла все встречи МЧМ. Команда Финляндии имеет одно поражение в стартовой игре на групповом этапе — от сборной Канады (0:4).

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