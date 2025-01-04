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Драйзайтль вышел на 3-е место в истории «Ойлерз» по победным голам в регулярке и плей-офф

Драйзайтль вышел на 3-е место в истории «Ойлерз» по победным голам в регулярке и плей-офф
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:2) отметился победной шайбой.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Бушар) – 16:54 (pp)     2:0 Нурс (Скиннер, Перри) – 27:57     2:1 Лисон – 38:32     2:2 ЛаКомбе (Строум, Карлссон) – 46:53 (pp)     3:2 Драйзайтль (Хайман, Нурс) – 58:25    

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Драйзайтль записал на свой счёт 74-ю победную шайбу в регулярках и плей-офф и вышел на третье место по данному показателю в истории «Эдмонтона», сравнявшись с Коннором Макдэвидом. Второе место занимает Уэйн Гретцки (77). Рекорд клуба по победным голам в регулярке и плей-офф принадлежит Гленну Андерсону — 84 шайбы.

«Эдмонтон Ойлерз» имеет в активе 49 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

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