Драйзайтль вышел на 3-е место в истории «Ойлерз» по победным голам в регулярке и плей-офф

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:2) отметился победной шайбой.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Драйзайтль записал на свой счёт 74-ю победную шайбу в регулярках и плей-офф и вышел на третье место по данному показателю в истории «Эдмонтона», сравнявшись с Коннором Макдэвидом. Второе место занимает Уэйн Гретцки (77). Рекорд клуба по победным голам в регулярке и плей-офф принадлежит Гленну Андерсону — 84 шайбы.

«Эдмонтон Ойлерз» имеет в активе 49 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.