Драйзайтль вышел на 3-е место в истории «Ойлерз» по победным голам в регулярке и плей-офф
Поделиться
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:2) отметился победной шайбой.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Бушар) – 16:54 (pp) 2:0 Нурс (Скиннер, Перри) – 27:57 2:1 Лисон – 38:32 2:2 ЛаКомбе (Строум, Карлссон) – 46:53 (pp) 3:2 Драйзайтль (Хайман, Нурс) – 58:25
Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Драйзайтль записал на свой счёт 74-ю победную шайбу в регулярках и плей-офф и вышел на третье место по данному показателю в истории «Эдмонтона», сравнявшись с Коннором Макдэвидом. Второе место занимает Уэйн Гретцки (77). Рекорд клуба по победным голам в регулярке и плей-офф принадлежит Гленну Андерсону — 84 шайбы.
«Эдмонтон Ойлерз» имеет в активе 49 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
Комментарии
- 4 января 2025
-
10:40
-
10:27
-
10:15
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:30
-
09:16
-
09:00
-
08:46
-
08:30
-
08:14
-
08:02
-
07:05
-
05:58
- 3 января 2025
-
23:59
-
23:50
-
23:31
-
23:03
-
22:53
-
22:37
-
22:26
-
22:16
-
22:02
-
21:52
-
21:44
-
21:33
-
21:24
-
21:17
-
21:00
-
20:53
-
20:43
-
20:32
-
20:20
-
20:11