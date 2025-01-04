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США — Чехия: во сколько начало матча 1/2 финала МЧМ — 2025, где смотреть прямую трансляцию

США — Чехия: во сколько начало матча 1/2 финала МЧМ-2025, где смотреть прямую трансляцию
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4 января и в ночь на 5 января 2025 года в столице Канады Оттаве пройдут полуфинальные встречи 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею. Во втором матче игрового дня встретятся молодёжные сборные США и Чехии. Игра пройдёт на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 3:30 мск.

U20 ЧМ-2025 . 1/2 финала
05 января 2025, воскресенье. 03:30 МСК
США U20
Не начался
Чехия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляции матчей турнира на российском телевидении не запланированы. Игры мирового первенства покажут канадские каналы TSN, CTV, а также американский канал NHL Network.

В 1/4 финала сборная США уверенно обыграла молодёжную команду Швейцарии со счётом 7:2. Сборная Чехии оказалась сильнее хозяев турнира — команды Канады (4:3), забросив победную шайбу за 40 секунд до конца третьего периода.

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