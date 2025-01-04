«Салават Юлаев» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 4 января, в Уфе пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 января 2025, суббота. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 39 матчей и на данный момент расположился на первом месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 56 очков.

Новосибирская «Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 37 очков за 38 игр.

Это будет третья игра между клубами в сезоне. В первых двух сильнее был уфимский клуб (3:2 Б, 3:1).