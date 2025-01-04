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Салават Юлаев — Сибирь: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:30 мск

«Салават Юлаев» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:30 мск
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Сегодня, 4 января, в Уфе пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 39 матчей и на данный момент расположился на первом месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 56 очков.

Новосибирская «Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 37 очков за 38 игр.

Это будет третья игра между клубами в сезоне. В первых двух сильнее был уфимский клуб (3:2 Б, 3:1).

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