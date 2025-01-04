«Нефтехимик» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 4 января, в Нижнекамске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» примет на своём льду омский «Авангард». Встреча на стадионе «Нефтехим-Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 января 2025, суббота. 17:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Нижнекамский клуб располагается на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Олега Леонтьева имеют в активе 37 баллов после 40 проведённых матчей.

После 39 матчей «Авангард» набрал 39 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.