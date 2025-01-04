«Такие люди на вес золота». Матвей Мичков — о работе Олега Знарка в «Филадельфии»

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков оценил тот факт, что в команде работает такой специалист, как Олег Знарок. Напомним, тренер занимает должность европейского консультанта по развитию игроков и скаутингу «Флайерз».

«Знарок почти постоянно с нами. Он не ездил с нами в Лос-Анджелес, но он определённо очень помогает. Он первоклассный специалист, такие люди на вес золота. Здорово, что он работает с нами в «Филадельфии», — приводит слова Мичкова RG.

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 20-летний Матвей Мичков провёл 37 матчей, в которых набрал 29 (12+17) очков.