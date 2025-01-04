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Бывший главный тренер сборной России назвал проблемы в игре СКА и ЦСКА в текущем сезоне

Бывший главный тренер сборной России назвал проблемы в игре СКА и ЦСКА в текущем сезоне
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о проблемах в игре СКА и ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

— Если говорить о качестве хоккея, то оба армейских клуба лишь продолжают искать свою игру. Отсюда постоянные «качели». Победная серия ЦСКА, которая завершилась лишь в Новом году, никого не должна вводить в заблуждение. В плане тактики команда ещё сырая, есть дыры в оборонительной и вратарской линиях.

— А что СКА?
— У Санкт-Петербурга те же проблемы. Совсем молодые, а значит, нестабильные вратари, дисбаланс в защите. Новички обороны — Карпухин и Юдин — вчера её вроде бы укрепили и обнадёжили, но всё покажет дистанция. Большой плюс СКА — под 24 тысячи зрителей на трибунах, такой посещаемости нет даже в НХЛ. Вот здесь Питер без всяких сомнений задаёт моду в КХЛ, — приводит слова Плющева Russia-Hockey.

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