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Новичок ЦСКА Касселс рассказал, как узнал об обмене из «Авангарда»

Новичок ЦСКА Касселс рассказал, как узнал об обмене из «Авангарда»
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Американский нападающий Коул Касселс рассказал, как узнал об обмене из «Авангарда» в ЦСКА.

— Как вы узнали об обмене из «Авангарда»?
— Я слышал какие-то слухи в сочельник, а на католическое Рождество, кажется, меня уже обменяли. Это было необычное Рождество для меня и моей семьи. Но я невероятно рад присоединиться к ЦСКА. Это один из самых выдающихся клубов в мировой хоккейной истории. Для меня большая честь быть его игроком.

— Как отреагировали на новость? Ожидали, что вас обменяют?
— Если честно, я не особо был в курсе того, что происходило. У нас был рождественский ужин. Кажется, Спунер или кто-то другой сказал, что меня меняют. На следующий день я пришёл на арену, и да, так и оказалось. Но это часть бизнеса, такое случается. Был очень рад перейти именно в ЦСКА, — сказал Касселс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Коулом Касселсом читайте на «Чемпионате»:
«У ЦСКА очень весёлый стиль. Хочу помочь этому великому клубу». Интервью с Касселсом
Эксклюзив
«У ЦСКА очень весёлый стиль. Хочу помочь этому великому клубу». Интервью с Касселсом
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