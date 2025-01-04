Касселс: в «Авангарде» у меня не получилось из-за множества факторов. Такое бывает

Американский нападающий ЦСКА Коул Касселс рассказал, почему у него не получилась игра за омский «Авангард».

— Как считаете, почему у вас не получилось в «Авангарде»?

— Я начал не очень здорово. Иногда бывает, что просто не получается найти себя в каком-то клубе. Но моя игра, кажется, становилась чуть лучше в последние недели. Сейчас я просто рад новому старту.

— Может быть, роль, в которой вас хотели видеть в Омске, вам просто не подходила?

— Нет, не думаю. В «Авангарде» не получилось по совокупности множества факторов. Я отдавал всего себя, но, как я уже сказал, иногда такое случается, — сказал Касселс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.