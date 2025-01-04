Касселс: ожидал обмена из «Авангарда» в октябре. Но рад, что это случилось в декабре

Американский нападающий ЦСКА Коул Касселс заявил, что ожидал обмен из «Авангарда» в октябре 2024 года. Форвард перешёл в армейский клуб в конце декабря 2024 года.

— Первые слухи о вашем обмене пошли ещё в октябре. Знали о них?

— Да, это постоянно витало где-то рядом. Но они ни к чему не приводили до декабря. Если честно, ожидал обмена в октябре, потому что тогда слухи были очень громкими. Однако я рад, что это произошло в декабре.

— Было ли желание сменить обстановку?

— Думаю, это были просто слухи. Я не знал, что меня ожидает. Просто играл и ждал, что произойдёт, — сказал Касселс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.