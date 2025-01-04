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Касселс: большая честь, что ЦСКА заинтересовался мной. Хочу помочь выиграть Кубок Гагарина

Касселс: большая честь, что ЦСКА заинтересовался мной. Хочу помочь выиграть Кубок Гагарина
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Американский нападающий ЦСКА Коул Касселс рассказал про адаптацию к стилю игры армейского клуба.

— Ги Буше сказал, что ЦСКА выразил интерес именно в вас как в части сделки по переходу Константина Окулова. Вам льстит такое?
— Да, это большая честь, что ЦСКА заинтересовался мной. Я также польщён, что меня обменяли на игрока такого калибра. Знаю, что Константин очень хороший хоккеист. Надеюсь, что я смогу внести свой вклад и провести сильный отрезок здесь.

— Хоккей в ЦСКА и «Авангарде» сильно различается?
— Хоккей везде разный. Я всё ещё привыкаю к игре ЦСКА, но здесь очень весёлый стиль. С нетерпением жду возможности узнать ещё больше о нём. Тренерский штаб невероятен, мне постоянно помогают с адаптацией. Хочу помочь этому великому клубу выиграть ещё один Кубок Гагарина, — сказал Касселс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Коулом Касселсом читайте на «Чемпионате»:
«У ЦСКА очень весёлый стиль. Хочу помочь этому великому клубу». Интервью с Касселсом
Эксклюзив
«У ЦСКА очень весёлый стиль. Хочу помочь этому великому клубу». Интервью с Касселсом
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Новости. Хоккей
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