Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 4 января
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Сегодня, 4 января, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 3-й тур
04 января 2025, суббота. 10:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Гончар (Шмелёв) – 02:19 (3x3) 2:0 Харькин (Марченков) – 05:36 (3x3) 2:1 Пеньковский – 08:16 3:1 Марченков (Варфоломеев) – 09:58 (3x3) 3:2 Шафигулин (Несветаев) – 11:51 (3x3) 4:2 Гончар – 17:07
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 3-й тур
04 января 2025, суббота. 10:50 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
Барыс
Астана
1:0 Горохов – 06:38 1:1 Кажибеков (Китаров) – 06:58 (3x3) 1:2 Амырканов (Перкин) – 12:29 (3x3) 2:2 Муравьёв – 15:43 (3x3) 3:2 Дрожжин – 16:20 4:2 Дрожжин (Горохов) – 16:34 (3x3) 5:2 Орлов (Илья Иванов) – 20:16 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18 х 34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
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