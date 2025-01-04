Карпухин: Кузнецов очень тепло принял меня в СКА. Как будто 20 лет вместе играем

Защитник СКА Илья Карпухин рассказал, как его встретил в армейском клубе нападающий Евгений Кузнецов после перехода игрока обороны из «Трактора».

— Наличие ещё одного челябинца в СКА — Евгения Кузнецова — помогает в адаптации?

— Очень сильно помогает. Когда я узнал об обмене в СКА, сразу поехал в Сочи на командный ужин, там встретился со всеми ребятами. Моё пребывание в команде началось с новогоднего корпоратива. Когда ехал в такси, мне Женя позвонил по телефону, сказал: «Я тебе место тут занял уже, ждём тебя, приезжай». Действительно занял мне место за своим столом. Принял меня так, будто мы с ним 20 лет вместе играли. Очень тепло, по-землячески. Мне было очень приятно.

Спасибо семье Жени Кузнецова. Его мама написала моей жене, что она может обращаться к ней по любым вопросам. Семья Миши Воробьёва тоже очень тепло встретила, сразу предложила свою помощь. Очень приятно, когда так встречают, — сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.