Карпухин: об обмене в СКА узнал минут за 30 до объявления, если не вместе с ним вообще

Защитник СКА Илья Карпухин рассказал, как узнал про обмен из «Трактора» в армейский клуб.

— В какой момент узнали об обмене?

— Где-то минут за 30 до официального объявления, если не вместе с ним вообще.

— В руководстве «Трактора» вам как-то объяснили обмен?

— Не думаю, что это было необходимо, всё понятно. Василий Глотов – отличный игрок. Руководство посчитало, что он нужен «Трактору». Сложно комментировать чужие решения. Мне кажется, что всё очевидно.

— Первый раз вне родного клуба — стресс?

— В первую очередь рассматриваю это как новый вызов, новые возможности. Интересно выйти из зоны комфорта. Нужно всегда двигаться вперёд. СКА — одна из лучших организаций. Если бы у меня был выбор, куда перейти, СКА был бы одним из тех клубов, куда бы я хотел поехать, — сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.