«Было удивительно, но воспринял всё нормально». Глотов — про обмен из СКА в «Трактор»

Нападающий «Трактора» Василий Глотов ответил на вопрос о возможном продлении контракта с челябинским клубом и рассказал о своих чувствах после обмена из СКА в уральскую команду.

— Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков заявил, что с вами уже предварительно поговорили насчёт продления контракта.

— Всё через моих представителей, я в это не лезу. У меня ноль переживаний на этот счет.

— Будет желание продлить контракт с «Трактором»?

— Поживём — увидим. Пока тяжело сказать, но на данный момент меня всё устраивает. Меня приняли прекрасно, ко мне относятся очень хорошо. Естественно, не хочется это отпускать.

— Насколько неожиданным для вас получился обмен?

— Я не знал заранее, до этого ничего не появлялось, поэтому было удивительно. Но я воспринял всё нормально, — цитирует Глотова «РБ Спорт».