«Приятный рубеж». Роман Ротенберг — о своих 150 победах в КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о преодолении рубежа в 150 победных матчей в Континентальной хоккейной лиге. Юбилейной стала игра с ЦСКА (6:3).

«Всегда важно начинать новый этап, новый год с победы. Перед игрой я сказал в интервью, что мы не отдадим ни одного миллиметра льда сопернику, и очень благодарен ребятам, что они на деле подтвердили мои слова. Отличный матч против очень сильного соперника на переполненном стадионе – спасибо всем за потрясающую поддержку! Коллективный труд и личный вклад каждого позволил нам заслуженно выиграть.

Эта победа особенная и для меня лично, поэтому вдвойне рад, что парни сыграли так, как мы договаривались: цепко, по-спортивному зло, выиграли борьбу и забросили красивые шайбы. 150 побед в КХЛ – это приятный рубеж, но за каждым выигрышем стоит огромная работа всего штаба, персонала, игроков. Огромное спасибо «Газпрому» и лично Алексею Борисовичу Миллеру, чья поддержка помогает нам двигаться только вперёд. Буду стремиться с каждым матчем приближаться к нашим легендам – Николаю Георгиевичу Пучкову и Борису Петровичу Михайлову, которые занимают верхние строчки в списке тренеров, одержавших наибольшее число побед на посту главного тренера СКА. Работаем вместе дальше!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Романа Ротенберга