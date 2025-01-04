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Алтыбармакян: Овечкин — наша легенда, гордость и национальное достояние

Алтыбармакян: Овечкин — наша легенда, гордость и национальное достояние
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Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян оценил игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Мы на самом деле обсуждали даже вчера, как он идёт в этом году. И можно по нему судить, как играет «Вашингтон». В прошлом сезоне он много хейта словил, когда не получалось у него забить и команда проигрывала. Но в этом году посмотрите, как играет Саша Овечкин, как сразу команда воспряла. Овечкин — это наша легенда, гордость и национальное достояние. За него вся страна радуется», — приводит слова Алтыбармакяна Metaratings.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» продолжает лидировать в Столичном дивизионе с 53 очками в активе. В следующей игре столичный клуб примет на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс» сегодня, 4 января, в 20:00 мск.

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