Карпухин ответил, звал ли его Ротенберг в СКА на Кубке Первого канала
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Защитник СКА Илья Карпухин ответил, звал ли его Роман Ротенберг в армейский клуб на Кубке Первого канала.
— Роман Ротенберг с вами неоднократно общался по ходу Кубка Первого канала. Раскроете секрет – звал в СКА уже тогда?
— Мне кажется, что он общался со мной как и со всеми. Не заметил к себе особого отношения. Диалогов о переходе точно не было, он меня не звал.
— Забрали ли с собой часы, которые вам подарили в Челябинске после опоздания?
— (Смеётся) Нет, оставил в Челябинске. Надеюсь, в Санкт-Петербурге буду более пунктуальным (улыбается), — сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
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