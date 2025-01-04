Карпухин ответил, звал ли его Ротенберг в СКА на Кубке Первого канала

Защитник СКА Илья Карпухин ответил, звал ли его Роман Ротенберг в армейский клуб на Кубке Первого канала.

— Роман Ротенберг с вами неоднократно общался по ходу Кубка Первого канала. Раскроете секрет – звал в СКА уже тогда?

— Мне кажется, что он общался со мной как и со всеми. Не заметил к себе особого отношения. Диалогов о переходе точно не было, он меня не звал.

— Забрали ли с собой часы, которые вам подарили в Челябинске после опоздания?

— (Смеётся) Нет, оставил в Челябинске. Надеюсь, в Санкт-Петербурге буду более пунктуальным (улыбается), — сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.