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В нижегородском «Торпедо» произошли изменения в тренерском штабе

В нижегородском «Торпедо» произошли изменения в тренерском штабе
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Бывший хоккеист ряда клубов НХЛ и сборной России Игорь Уланов вошёл в тренерский штаб «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородского клуба. В то же время команду покидает Эдуард Занковец, контракт с которым был расторгнут по взаимному соглашению сторон.

«Уланов имеет внушительный послужной список как игрока, так и тренера: провёл более 700 матчей в НХЛ, где проявил себя как самоотверженный защитник с жёстким игровым стилем, умением работать в команде и стоять за партнёров. Мы рады приветствовать Игоря Сергеевича в нашей хоккейной семье и уверены, что его знания и опыт помогут «Торпедо» успешно выступить в текущем сезоне», — сказано в сообщении клуба.

«Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провело 39 матчей, в которых набрало 42 очка. Подопечные Игоря Ларионова занимают восьмое место в таблице Запада.

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