«Не всё от меня зависит». Карпухин ответил на вопрос о продлении контракта со СКА
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Защитник СКА Илья Карпухин ответил на вопрос о возможном продлении контракта с армейским клубом.
— Алексей Волков говорил, что со стороной Василия Глотова были предварительные разговоры о продлении соглашения. Было ли что-то подобное уже с вашими агентами здесь, в СКА?
— Пока я только приехал, не думал об этом. Но думаю, что продление возможно. К тому же мои права принадлежат СКА. Не всё от меня зависит. Если Василий по окончании контракта выходит на рынок неограниченно свободных агентов, то в моей ситуации всё по-другому, я ещё год буду ограниченно свободным агентом. Время покажет, — сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
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