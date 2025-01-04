Хенрик Лундквист поделился эмоциями от включения в Зал славы ИИХФ

Легендарный экс-вратарь Хенрик Лундквист поделился эмоциями от включения в Зал славы Международной федерации хоккея (ИИХФ). Отметим, что шведский хоккеист уже находится в Зале славы НХЛ.

«Для меня большая честь быть частью Зала славы ИИХФ 2025 года. Представлять Швецию на международных играх на протяжении всей моей карьеры было чем-то особенным. В детстве я всегда мечтал играть за «Тре Крунур». Спасибо за эту огромную честь», — написал Лундквист на своей странице в социальной сети Х.

Голкипер был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» на драфте НХЛ в 2000 году в седьмом раунде под общим 205-м номером. Он выступал за клуб с 2005 по 2020 год. На его счету 887 матчей в лиге, в которых он одержал 459 побед при проценте отражённых бросков 91,8%, а также пропуская в среднем 2,43 шайбы за игру.

В 2012 году 39-летний голкипер стал обладателем «Везина Трофи» (лучший голкипер НХЛ), а в 2009, 2011, 2012 и 2018 годах принимал участие в Матче всех звёзд. В 2006 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной Швеции, а в 2014-м взял серебро Олимпиады. В 2017 году Лундквист стал чемпионом мира.