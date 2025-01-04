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Трёхкратный чемпион мира ответил на вопрос, готов ли Иван Демидов к НХЛ

Трёхкратный чемпион мира ответил на вопрос, готов ли Иван Демидов к НХЛ
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко ответил на вопрос, готов ли нападающий СКА Иван Демидов к НХЛ. Напомним, форварда задрафтовал «Монреаль Канадиенс» на драфте-2024.

— Как считаете, готов ли Демидов в следующем сезоне к отъезду в НХЛ?
— Я считаю, что готов.

— Какие качества выделите, которые должны ему в этом помочь?
— Он понимает, что от него хотят и что ему надо делать. Иван – нестандартный, техничный и быстрый игрок. Надеюсь, что у него получится и всё будет на высшем уровне, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Всего в нынешнем сезоне на счету Демидова 40 матчей, в которых он набрал 29 (12+17) очков.

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