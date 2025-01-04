Андрей Назаров высказался о голевых перспективах Александра Овечкина в новом году

Известный тренер Андрей Назаров высказался о голевых перспективах российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новом году.

«Новогодние матчи радуют, в хоккее сейчас жаркая пора. В КХЛ отличная посещаемость, люди ходят на игры семьями, много голов, здорово проявляют себя лидеры. Кроме того, сегодня в удобное время начинается матч с участием «Вашингтона» и Александра Овечкина. Саша всегда достойно проходил через все трудности, становился только сильнее. Уверен, что он порадует нас большим количеством заброшенных шайб в новом году.

Мы живём в непростое время. Приём с хорошим и плохим полицейским у наших недоброжелателей не сработал, теперь они перешли к альтернативному решению. Отказываются от нашего газа и говорят, что назло нам будут мёрзнуть. Всё это напоминает некачественный сценарий голливудского фильма. У нас свой путь, который мы обязательно пройдём, объединившись вокруг национального лидера. Победа будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.