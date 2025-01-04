Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бывший форвард «Сочи» Тимашов перешёл в швейцарский ХК «Женева-Серветт»

Бывший форвард «Сочи» Тимашов перешёл в швейцарский ХК «Женева-Серветт»
Комментарии

Бывший форвард «Сочи» Дмитрий Тимашов перешёл в швейцарский ХК «Женева-Серветт», сообщает пресс-служба клуба. 28-летний игрок заключил с клубом контракт на месяц, в котором есть опция возможного продления до конца сезона.

В текущем сезоне нападающий набрал 4 (1+3) очка в 22 играх с показателем полезности «-7». Нынешний сезон был дебютным для игрока с гражданством Швеции.

ХК «Сочи» набрал 27 очков в 39 матчах и замыкает турнирную таблицу Западной конференции КХЛ (11-е место), отставание от зоны плей-офф составляет 14 очков. В следующей игре южане сыграют дома с московским «Динамо». Игра состоится 5 января и начнётся в 17:00 мск.

Материалы по теме
«Есть команда, костяк, и есть надежда». В «Сочи» рассказали о планах на будущее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android