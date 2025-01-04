Бывший форвард «Сочи» Тимашов перешёл в швейцарский ХК «Женева-Серветт»

Бывший форвард «Сочи» Дмитрий Тимашов перешёл в швейцарский ХК «Женева-Серветт», сообщает пресс-служба клуба. 28-летний игрок заключил с клубом контракт на месяц, в котором есть опция возможного продления до конца сезона.

В текущем сезоне нападающий набрал 4 (1+3) очка в 22 играх с показателем полезности «-7». Нынешний сезон был дебютным для игрока с гражданством Швеции.

ХК «Сочи» набрал 27 очков в 39 матчах и замыкает турнирную таблицу Западной конференции КХЛ (11-е место), отставание от зоны плей-офф составляет 14 очков. В следующей игре южане сыграют дома с московским «Динамо». Игра состоится 5 января и начнётся в 17:00 мск.