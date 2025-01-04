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«Странно». Терещенко — о Буре и Бобровском во второй символической сборной «Флориды» века

«Странно». Терещенко — о Буре и Бобровском во второй символической сборной «Флориды» века
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал включение экс-нападающего Павла Буре и вратаря Сергея Бобровского во вторую символическую сборную «Флориды Пантерз» XXI века.

«Странно, Русскую ракету не включить в первую сборную. Такие рождаются раз в 100 лет. Да и Бобровский точно заслужил попасть в первую сборную. По моему мнению, благодаря Сергею во многом клуб выиграл Кубок Стэнли, а из-за Павла во Флориде вообще, наверное, полюбили хоккей», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Первый и второй составы каждой команды выбирались представителями СМИ, бывшими игроками и руководителями, которые были связаны с конкретной командой. Кандидатами на отбор стали игроки, которые выступали за соответствующие клубы с 1 января 2000 года.

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