Личный тренер Овечкина ответил, насколько было бы важно Александру сыграть за Россию на ОИ

Павел Бурлаченко, личный тренер российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по ОФП, ответил на вопрос, насколько было бы важно капитану столичного клуба сыграть за сборную Россию на Олимпийских играх — 2026.
«Я уверен, что Александру очень важно участвовать в любых спортивных мероприятиях, которые связаны с Россией, со сборной России. Он большой патриот и получает огромное удовольствие, когда наши спортсмены поднимают над головами кубки и выигрывают медали на международной арене. Быть участником таких соревнований для него очень важно, престижно и почётно. Поэтому он использует любую возможность сыграть за сборную», — приводит слова Бурлаченко официальный телеграм-канал команды Александра Овечкина.