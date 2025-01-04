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Личный тренер Овечкина ответил, насколько было бы важно Александру сыграть за Россию на ОИ

Личный тренер Овечкина ответил, насколько было бы важно Александру сыграть за Россию на ОИ
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Павел Бурлаченко, личный тренер российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по ОФП, ответил на вопрос, насколько было бы важно капитану столичного клуба сыграть за сборную Россию на Олимпийских играх — 2026.

«Я уверен, что Александру очень важно участвовать в любых спортивных мероприятиях, которые связаны с Россией, со сборной России. Он большой патриот и получает огромное удовольствие, когда наши спортсмены поднимают над головами кубки и выигрывают медали на международной арене. Быть участником таких соревнований для него очень важно, престижно и почётно. Поэтому он использует любую возможность сыграть за сборную», — приводит слова Бурлаченко официальный телеграм-канал команды Александра Овечкина.

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