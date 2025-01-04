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Терещенко — о высокой результативности Овечкина: «Вашингтон» играет здорово

Терещенко — о высокой результативности Овечкина: «Вашингтон» играет здорово
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил влияние российского нападающего Александра Овечкина на результаты «Вашингтон Кэпиталз».

«Слушайте, я давно говорю, что сам «Вашингтон» играет достаточно здорово, поэтому и у Саши есть результат. Просто видно, что он лидер команды, умница, дай бог, чтобы всё было хорошо», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» продолжает лидировать в Столичном дивизионе с 53 очками в активе. В следующей игре столичный клуб примет на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс» сегодня, 4 января, в 20:00 мск.

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