17-летний Иван Рябкин оформил дубль в своём первом же матче в главной юниорской лиге США

17-летний российский нападающий Иван Рябкин отметился двумя заброшенными шайбами в своём дебютном матче за «Маскегон Ламберджекс» в главной юниорской лиге США (USHL), в котором его команда уступила дома сборной США U18 (3:4 Б).

Россиянин помог своей команде вернуться в игру в третьем периоде, когда соперник вёл со счётом 3:1. Тем не менее «Ламберджекс» всё же уступили в буллитной серии, а один из нереализованных бросков принадлежал всё тому же Рябкину.

Напомним, 31 декабря Рябкин расторг контракт с московским «Динамо» по собственному желанию из-за намерения попробовать свои силы в Северной Америке.

В нынешнем сезоне 17-летний хоккеист успел выступить во всех трёх командах системы бело-голубых — Иван дебютировал в КХЛ и принял участие в двух встречах, но очков не набрал, в ВХЛ на счету игрока восемь матчей и две результативные передачи, а в МХЛ в 15 играх — 12 (1+11) набранных очков.