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«Вашингтон» — «Рейнджерс»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 20:00

«Вашингтон» — «Рейнджерс»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 20:00
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Сегодня, 4 января, «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра пройдёт во дворце спорта «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона и всей Восточной конференции с 53 очками. Команда из Нью-Йорка занимает седьмое место в том же дивизионе, набрав 35 очков.

В нынешнем сезоне обе команды успели провести между собой одну встречу, которая также прошла в Вашингтоне 30 октября. В том матче победу праздновали «Кэпиталз» со счётом 5:3. Дублем тогда отметился звёздный нападающий «столичных» Александр Овечкин.

Турнирная таблица НХЛ
Календарь НХЛ
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