«Вашингтон» — «Рейнджерс»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 20:00

Сегодня, 4 января, «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра пройдёт во дворце спорта «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент «Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона и всей Восточной конференции с 53 очками. Команда из Нью-Йорка занимает седьмое место в том же дивизионе, набрав 35 очков.

В нынешнем сезоне обе команды успели провести между собой одну встречу, которая также прошла в Вашингтоне 30 октября. В том матче победу праздновали «Кэпиталз» со счётом 5:3. Дублем тогда отметился звёздный нападающий «столичных» Александр Овечкин.